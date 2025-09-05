Il teatro torna in scena all'Isola di Gorgona: replica straordinaria de La città invisibile

Giovedì 18 settembre, replica straordinaria di “La città invisibile” nella Casa di Reclusione dell’Isola di Gorgona, nell’ambito del progetto “Il Teatro del Mare”. Prenotazioni entro il 12 settembre

Dopo il successo della “Trilogia del Mare” (Ulisse, Metamorfosi, Una Tempesta), il progetto ha proseguito il suo percorso con questa nuova creazione originale, che ha debuttato in prima nazionale a Gorgona il 29, 30 giugno e 1° luglio 2025. Lo spettacolo è il frutto di un laboratorio teatrale e musicale condotto da Gianfranco Pedullà, Francesco Giorgi e Chiara Migliorini, con la partecipazione attiva di attori/detenuti. Il testo nasce da un lavoro di scrittura collettiva coordinato da Chiara Migliorini, basato su conversazioni e suggestioni che hanno intrecciato la vita dell’isola con i ricordi, i desideri e le paure dei partecipanti.

Dal 2020, il progetto ha trasformato l’Isola di Gorgona in un palcoscenico unico, dove il teatro diventa strumento di emancipazione, di riscatto e di cultura viva. La trilogia precedente ha accolto sull’isola oltre 3000 spettatori provenienti da tutta Italia e, nelle repliche esterne, oltre 2000 persone a Roma, Firenze, Piombino, Follonica e Lastra a Signa. Il lavoro ha ricevuto importanti riconoscimenti, tra cui il Premio CATARSI/ANCT per “Ulisse” nel 2020, confermando il valore del teatro come pratica sociale e culturale.

Per partecipare alla replica del 18 settembre è necessario inviare una mail entro il 12 settembre 2025 a teatrocarcere.tparte@gmail.com indicando:

numero dei partecipanti;
nome, cognome, data e luogo di nascita di ciascun partecipante;
foto del documento d’identità (fronte/retro);
un recapito telefonico di almeno un referente del gruppo.

La prenotazione sarà considerata confermata solo al ricevimento della risposta via email. Alcune informazioni logistiche: Il pranzo sarà al sacco: il bar dell’isola non dispone delle risorse necessarie per accogliere tutti, si invita pertanto a portare con sé il necessario. Non saranno disponibili ombrelloni, ma l’isola offre zone d’ombra naturali dove sostare. L’esperienza si svolge all’interno di una Casa di Reclusione e in un contesto naturale con regole stringenti: si richiede la massima attenzione e rispetto delle indicazioni fornite.

