'Il Tempo in una Scatola': un viaggio nel passato per bambini al parco Mariambini

Per le bambine e i bambini dai 5 ai 10 anni di età sta per arrivare una proposta a tema storico a cura della Biblioteca Palazzo Leggenda che si sposterà a Fuoricontè.sto – il festival collaterale di storia contemporanea /contè.sto/ - nei giorni venerdì 12 e sabato 13 settembre 2025 al parco Mariambini. Per questo le attività del 9 e 11 settembre non verranno effettuate.

Dalle 16.30 alle 19, il parco sarà il palcoscenico di “Il Tempo in una Scatola”: una scatola si aprirà e ne usciranno oggetti del passato come una cartolina, una foto, un gioco… Ogni oggetto racconta una storia e ci porta in un viaggio nel tempo, tra libri illustrati, ricordi e fantasia. Un’attività per scoprire il passato in modo semplice e divertente.

L’ingresso è libero e non serve prenotarsi.

FOCUS ORARI - Dal 1 settembre alla biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli è tornato l’orario invernale: lunedì dalle 14 alle 19, da martedì a venerdì, dalle 9 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19.

(questo il link https://biblioteca.comune.empoli.fi.it/lorario-della-fucini-dal-1-settembre/ )

Mentre Palazzo Leggenda (questo il link da consultare https://biblioteca.comune.empoli.fi.it/palazzo-leggenda-lorario-e-le-iniziative-dal-1-settembre/) fino al 14 settembre: lunedì chiuso, martedì-giovedì-sabato dalle 9 alle 13 e mercoledì e venerdì, dalle 14 alle 19. Dal 15 settembre tornerà il consueto orario: lunedì chiuso, martedì 9-13, mercoledì 14-19 giovedì 9-13 / 14-19, venerdì 14-19, sabato 9-13 / 16-19.

Per informazioni: Palazzo Leggenda, via Paladini snc – Empoli, 0571 757873, sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

