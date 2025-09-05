Torna il mercatino del piccolo antiquariato e dell'artigianato nel centro di San Miniato

Attualità San Miniato
Condividi su:
Leggi su mobile

Come ogni prima domenica del mese torna l'appuntamento col mercatino del piccolo antiquariato e dell'artigianato nel centro storico di San Miniato, organizzato da Fondazione San Miniato Promozione con la collaborazione dell'amministrazione comunale sanminiatese. Per tutta la giornata di domenica 7 settembre (dalle 9 alle 19) sarà possibile trovare oggetti di antiquariato, vintage, usati e di piccolo artigianato al mensile appuntamento in centro storico; tra mobili, decoupage, oggettistica, collezionismo, curiosità, opere d’ingegno, ce ne sarà come sempre per tutti i gusti e per tutte le passioni. Gli spazi che ospiteranno questi tesori sono i Loggiati di San Domenico e Piazza del Popolo, alcuni degli angoli più belli e di rilevanza storica e artistica della Città della Rocca federiciana e del tartufo bianco pregiato. Si ricorda che dalle 16 di domenica 7 settembre alle 5 di lunedì 8 settembre sarà attiva la nel centro storico. Per info 057142745 oppure ufficio.turismo@sanminiatopromozione.it.

Di seguito per comodità gli orari della ztl attualmente in vigore fino al 30 settembre:

Zona A (es. Via IV Novembre, Piazza del Popolo): Feriali - attiva dalle 21:00 alle 5:00; Festivi - attiva dalle 16:00 alle 5:00.

Zona B (es. corso Garibaldi , Piazza del Duomo): non attiva.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa

Notizie correlate

San Miniato
Attualità
1 Settembre 2025

Giubileo, il Movimento Shalom a Roma

Una giornata memorabile quella del 31 agosto dedicata a fare l’esperienza spirituale del Giubileo, ma anche  per promuovere la Pace, il dialogo fra le religioni, la solidarietà e l’accoglienza. L’ingresso [...]

San Miniato
Attualità
27 Agosto 2025

Torna 'Campanile Sera', la sfida tra le frazioni di San Miniato

Dopo quasi dieci anni dalla prima edizione, torna Campanile Sera, la sfida amatoriale tra le frazioni del comune di San Miniato. L’appuntamento è per sabato 30 agosto in località Isola, [...]

Empoli
Attualità
27 Agosto 2025

Fi-Pi-Li, chiude lo svincolo di Empoli Centro per lavori il 28 e 29 agosto

Cambia la viabilità sulla Strada di Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. L’Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze ha disposto la chiusura della rampa in uscita dello svincolo 'Empoli Centro', in direzione [...]



Tutte le notizie di San Miniato

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina