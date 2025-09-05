Torna il mercatino del piccolo antiquariato e dell'artigianato nel centro di San Miniato

Come ogni prima domenica del mese torna l'appuntamento col mercatino del piccolo antiquariato e dell'artigianato nel centro storico di San Miniato, organizzato da Fondazione San Miniato Promozione con la collaborazione dell'amministrazione comunale sanminiatese. Per tutta la giornata di domenica 7 settembre (dalle 9 alle 19) sarà possibile trovare oggetti di antiquariato, vintage, usati e di piccolo artigianato al mensile appuntamento in centro storico; tra mobili, decoupage, oggettistica, collezionismo, curiosità, opere d’ingegno, ce ne sarà come sempre per tutti i gusti e per tutte le passioni. Gli spazi che ospiteranno questi tesori sono i Loggiati di San Domenico e Piazza del Popolo, alcuni degli angoli più belli e di rilevanza storica e artistica della Città della Rocca federiciana e del tartufo bianco pregiato. Si ricorda che dalle 16 di domenica 7 settembre alle 5 di lunedì 8 settembre sarà attiva la nel centro storico. Per info 057142745 oppure ufficio.turismo@sanminiatopromozione.it.

Di seguito per comodità gli orari della ztl attualmente in vigore fino al 30 settembre:

Zona A (es. Via IV Novembre, Piazza del Popolo): Feriali - attiva dalle 21:00 alle 5:00; Festivi - attiva dalle 16:00 alle 5:00.

Zona B (es. corso Garibaldi , Piazza del Duomo): non attiva.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa

