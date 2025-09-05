Toscana Aeroporti, agosto da record: superati 1,1 milioni di passeggeri tra Firenze e Pisa

Toscana Aeroporti ha superato per il terzo mese consecutivo la soglia del milione di passeggeri, stabilendo un nuovo record mensile assoluto. Ad agosto 2025, infatti, gli scali aeroportuali di Firenze e Pisa hanno registrato 1,1 milioni di passeggeri, segnando una crescita del +6,7% rispetto ad agosto 2024. A sostegno del risultato hanno contribuito le positive performance sia del segmento di traffico internazionale (+6,6%) che di quello nazionale (+7,2%). Il traffico totale dei primi otto mesi dell’anno ha raggiunto i 6,7 milioni di passeggeri con un miglioramento del +8,7% in confronto all’analogo periodo del 2024.

Risultati dei singoli scali:

L’Aeroporto di Firenze “Amerigo Vespucci” ha segnato il miglior agosto di sempre con 385 mila passeggeri e una crescita dell’8,4% rispetto al 2024. La performance è stata sostenuta principalmente dal segmento di traffico internazionale (+10,5%), che ha più che compensato la lieve flessione del segmento nazionale (-3,5%). Le rotte maggiormente trafficate dai passeggeri in partenza dallo scalo fiorentino sono state in ordine, nell’ordine: Parigi, Londra, Amsterdam, Barcellona e Monaco di Baviera. Primi otto mesi del 2025 da record per lo scalo fiorentino con il superamento della soglia dei 2,5 milioni di passeggeri transitati e un miglioramento del +9,2% rispetto al 2024.

L’Aeroporto di Pisa “Galileo Galilei” registra il suo miglior mese di sempre con 686 mila passeggeri e un incremento del +5,8% rispetto ad agosto 2024. La crescita è stata trainata dalla positiva performance di entrambi i segmenti di mercato: internazionale (+4,3%) e nazionale (+11,3%). Londra si conferma la rotta maggiormente trafficata dallo scalo pisano seguita da Tirana, Palermo, Catania e Bruxelles. Il traffico progressivo vede per la prima volta il superamento della soglia dei 4 milioni di passeggeri già nel mese di agosto. Sono infatti 4,1 milioni i passeggeri transitati con una crescita del +8,4% in confronto ai primi otto mesi del 2024


