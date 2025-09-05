Tramonto a San Genesio: ultimo appuntamento con le visite speciali

Ultimo appuntamento dell'estate con le visite speciali al tramonto 'Golden Hour' organizzate da CoopCulture a San Miniato, iniziative che uniscono il racconto di una guida esperta, la proposta di brani musicali lungo il percorso ed unadegustazione finale, per un viaggio a ritroso nel tempo in un’atmosfera magica,.

Giovedì 11 settembre sarà protagonistal'area archeologica di San Genesio da poco riaperta: ritrovo alle 19, davanti all’oratorio inizierà il percorso di visita delle adiacenze ed ai resti dell'antico borgo di Vico Wallari, importante tappa lungo la Via Francigena. Un’archeologa introdurrà la storia del sito nelle varie epoche, dall’antichità fino al medioevo e illustrerà lo scavo ai partecipanti, concludendo la visita nell’antiquarium. Durante la passeggiata i visitatori ascolteranno una selezione musicale di pezzi di grandi compositori ed autori dedicati al tramonte, alla notte ed alla luna. Gran finale con assaggio di vini locali e aperitivo a cura di Pietro Beconcini, produttore che ha sede e vigneti vicinissimi a San Genesio.

Biglietto intero a 10 euro comprensivo di degustazione, biglietto a 8 euro per ragazzi tra i 10 e i 18 anni senza degustazione, gratuito fino ai 9 anni. Info e prenotazioni sul sito CoopCulture al link https://bit.ly/GenesioGolden,viatelefono al numero 3453038991 o via mail a museicivicisanminiato@coopculture.it.

Fonte: Ufficio stampa