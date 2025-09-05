Tumore al cervello: la Toscana guida la ricerca con SeqPerGlio, un nuovo progetto europeo per migliorare la cura del glioblastoma

Sanità Siena
Condividi su:
Leggi su mobile

ISPRO e CNR-IIT, gruppi di ricerca incubati presso Fondazione TLS, hanno ottenuto un grant TRANSCAN-3, nell’ambito dell’iniziativa europea ERA-NET

Si chiama SeqPerGlio il nuovo progetto europeo dedicato alla lotta contro il glioblastoma, il più aggressivo dei tumori cerebrali. Coordinato da ISPRO (Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica) insieme a CNR-IIT (Istituto di Informatica e Telematica del CNR di Pisa), il progetto vede la Toscana in prima linea nella ricerca internazionale: i laboratori di ISPRO e CNR-IIT che partecipano al progetto operano presso la Fondazione Toscana Life Sciences di Siena. Finanziato con circa 890 mila euro dall’Unione Europea nell’ambito del programma TRANSCAN-3, il progetto coinvolge anche università e centri di ricerca in Spagna, Francia e Romania.

Il glioblastoma è un tipo di tumore del cervello molto aggressivo con una prognosi sfavorevole, e allo stato attuale le strategie terapeutiche disponibili permettono alla maggior parte dei pazienti di sopravvivere solo poco più di un anno dopo la diagnosi. Mettendo insieme terapie farmacologiche all’avanguardia, tecnologie informatiche e pratica chirurgica di alto livello, il progetto SeqPerGlio punta a rendere le terapie più efficaci e personalizzate, affrontando due grandi sfide scientifiche: la difficoltà dei farmaci di attraversare la barriera emato-encefalica e raggiungere il tumore; la necessità di caratterizzare molecolarmente il tumore per fornire una terapia maggiormente efficace e personalizzata.

La nostra idea è di sviluppare una tecnica per leggere velocemente il "codice genetico" del tumore durante l’intervento chirurgico. In questo modo si potrà scegliere subito la combinazione di farmaci più adatta a quel paziente – afferma Mario Chiariello, responsabile della sede senese del Core Research Laboratory (CRL) di ISPRO - Questi farmaci saranno quindi inseriti in un particolare gel che verrà applicato direttamente nel cervello durante l’operazione, vicino alle cellule tumorali rimaste. Questa modalità di intervento dovrebbe rendere la terapia più efficace e con minori effetti collaterali.

La tecnologia informatica gioca un ruolo chiave per poter compiere analisi rapide nel tempo di un intervento chirurgico: “Utilizzeremo un sistema di sequenziamento real-time a nanopori, un tipo di sequenziamento genetico rapido e svilupperemo modelli computazionali veloci, capaci di individuare la tipologia specifica di cellule tumorali presenti nel paziente operato in tempo reale ed indicare la terapia farmacologica più efficace”, spiega Romina D’Aurizio, ricercatrice dell’IIT-CNR e responsabile del laboratorio CTGLab.

Continua l’impegno dell’ISPRO nell’ambito della ricerca contro il cancro a fianco dei professionisti, sempre con attenzione alla qualità della vita delle persone che si trovano a combattere questa battaglia”, afferma Simona Dei, direttrice generale di ISPRO, Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica.

“Le attività di ricerca previste nel progetto SeqPerGlio contribuiscono a rafforzare ulteriormente una delle linee di ricerca strategiche per CNR-IIT, ampliando le partnership nazionali ed internazionali dell’Istituto”, aggiunge Andrea Passarella, direttore dell’Istituto di Informatica e Telematica del CNR.

Il progetto di sequenziamento intraoperatorio del tumore per una terapia farmacologica loco-regionale personalizzata contro le recidive del glioblastoma durerà tre anni: sarà inizialmente testato in laboratorio e, se i risultati saranno promettenti, il trial coinvolgerà successivamente anche un piccolo gruppo di pazienti.

SeqPerGlio -“Intraoperative tumour sequencing for personalized loco-regional drug combination therapy against glioblastoma recurrences” vede coinvolti, per l’Italia, il Core Research Laboratory dell’Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO), in qualità di coordinatore, e l’Istituto di Informatica e Telematica del CNR (IIT-CNR) di Pisa. Entrambi i gruppi di ricerca collaboreranno con la University of Salamanca (Spagna), l’Hospital del Mar Medical Research Institute (Spagna), la University of Iasi (Romania) e l’Universitée Sorbonne (Francia). Il progetto ha ottenuto un importante finanziamento dal programma TRANSCAN-3, ERA-Net della Commissione Europea interamente dedicato alla ricerca traslazionale oncologica, supportato da 32 diversi funding agency nazionali e regionali da 20 Paesi. Programma a cui partecipa Regione Toscana.

Fonte: Toscana Life Science - Ufficio Stampa

Notizie correlate

Siena
Cronaca
19 Agosto 2025

Palio di Siena, 113 gli interventi fatti dal 118 per le due Carriere

Sono stati 113 gli interventi effettuati dal 118 per i due Palii di Siena in questo 2025: 57 a luglio e 56 ad agosto. Nella giornata del 3 luglio sono [...]

Siena
Sanità
30 Luglio 2025

Festeggia il nono compleanno dal trapianto insieme ai professionisti in ospedale

Una bella ed emozionante ricorrenza, trascorsa insieme al personale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese che lo ha seguito nel percorso che lo ha portato al trapianto di polmone nel luglio del 2016. [...]

Siena
Attualità
27 Giugno 2025

Il regalo di battesimo si trasforma in una donazione per la Pediatria di Siena

Un bel gesto di generosità fatto in occasione di un momento simbolico per la vita di un piccolo figlio. Una famiglia ha deciso di destinare il ricavato dei regali del [...]



Tutte le notizie di Siena

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina