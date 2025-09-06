Abusivi vendono sciarpe e gadget fuori dal Beat: scattano multe salate

Cronaca Empoli
Stavano vendendo sciarpe e gadget di artisti in modo irregolare. Nel tardo pomeriggio del 4 settembre la polizia municipale dell'Empolese Valdelsa è intervenuta al Beat Festival nel parco di Serravalle. Gli abusivi stavano operando nell'area partcheggio.

I soggetti sono stati identificati e sanzionati con multa di 5 mila euro secondo il codice del commercio e gli agenti hanno provveduto al sequestro della merce.

“L’intervento rientra nell’attività di Polizia Municipale a garanzia e tutela dei cittadini e di coloro che si occupano di quei commercianti che operano in maniera regolare” ha affermato il Comandante della Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa, Massimo Luschi.

