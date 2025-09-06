Cade lungo la pista da motocross: muore 67enne a Marradi

Tragedia oggi pomeriggio a Casalino del Leone, nel comune di Marradi, dove un uomo di 67 anni, originario della Romagna, ha perso la vita dopo una caduta in moto lungo un circuito da cross.

L’incidente è avvenuto intorno alle 13:30, mentre l’uomo percorreva la pista, usata dai soci ma non impegnata in alcuna competizione ufficiale. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri di Marradi, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire le cause dell’accaduto.

Secondo le prime ricostruzioni, non risulterebbero coinvolti altri mezzi. Non si esclude che la caduta possa essere stata provocata da un malore. La salma sarà trasferita all’istituto di medicina legale di Firenze per l’eventuale autopsia.

