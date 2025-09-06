Cambio al vertice dei Carabinieri di Pisa: il colonnello Izzo lascia dopo tre anni per altro incarico

Dopo tre anni alla guida del Comando provinciale dei Carabinieri di Pisa, il colonnello Mauro Izzo lascia l’incarico per assumere a Roma il ruolo di Capo Ufficio Personale del Comando delle Scuole dell’Arma.

Arrivato nel settembre 2022, Izzo ha guidato l’Arma in un triennio segnato da sfide sul fronte della sicurezza, con un’azione mirata alla vicinanza ai cittadini, alla tutela delle fasce deboli e al rafforzamento della presenza sul territorio. Sotto la sua direzione i Carabinieri pisani hanno operato con “un armonico gioco di squadra”, ottenendo risultati significativi nella lotta alla criminalità.

Particolare attenzione è stata dedicata alla prevenzione della violenza di genere, con l’attivazione di reti territoriali e l’apertura della “Stanza tutta per sé” nella caserma di Peccioli, e alla protezione degli anziani con campagne informative contro truffe e furti. Rafforzato anche il dispositivo territoriale con 40 presidi a pieno organico e avviati progetti per le nuove caserme di Vecchiano e Pontedera.

Il bilancio operativo comprende dieci operazioni di rilievo, tra cui l’indagine “Black Mamba” a Pontedera con 21 indagati per spaccio, numerosi arresti per droga e furti, il fermo di responsabili di omicidi a Pisa e Castelnuovo Val di Cecina e l’arresto di un uomo armato e in possesso di 9 kg di cocaina.

Nel suo commiato, Izzo ha espresso gratitudine a Prefettura, Magistratura, sindaci, altre forze di polizia e a tutti i militari dell’Arma: “Il miglioramento della sicurezza percepita è stato possibile solo grazie a una costante sinergia”.

