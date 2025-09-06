Continua la Festa della Polisportiva La Perla di Montecalvoli tra musica, sport, cibo e premi

Domenica 7 settembre si concluderà la Festa della Polisportiva La Perla di Montecalvoli con un altro momento importante della manifestazione oltre a quello vissuto venerdì pomeriggio con la sfilata dei figuranti e degli sbandieratori del gioco del ponte.

Domenica 7 con inizio alle ore 10,00 presso il campo sportivo di Montecalvoli con l ‘apertura in musica della Filarmonica Giuseppe Verdi di Santa Maria a Monte che eseguirà l’ inno di Mameli e la presentazione delle squadre di calcio - La Perla Over 40, Misericordie Pisane, Polizia di Stato commissariato di Pontedera e raggruppamento delle altre forze dell’ ordine - che daranno vita al quadrangolare della solidarietà.

A seguire alle ore 13,00 pranzo al ristorante l’ Oasi al Lago di San donato, sarà presente e porterà il saluto della Regione Toscana l’ Assessora Regionale Alessandra Nardini.

Alle ore 16,00 estrazione dei biglietti vincenti della sottoscrizione a premi. Sia la sottoscrizione che l’ incasso del pranzo saranno devoluti alla Misericordia.

Polisportiva La Perla

