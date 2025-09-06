Controlli Polfer alla stazione di Santa Maria Novella: cinque arresti

Cronaca Firenze
Cinque arresti nelle ultime settimane da parte della Polizia ferroviaria toscana durante i controlli di prevenzione nelle stazioni.

L’episodio più recente risale all’1 settembre alla stazione di Santa Maria Novella, dove due giovani di 25 e 20 anni, entrambi di origini algerine, sono stati fermati dopo aver rubato uno zaino a un turista dell’Arabia Saudita. Nella borsa, restituita al proprietario, c’erano 600 sterline, 2400 dollari, 340 euro e un iPad del valore di circa mille euro.

Altri tre arresti risalgono alla settimana di Ferragosto. In un caso due persone sono state fermate per rapina aggravata dopo aver minacciato gli agenti con una siringa intrisa di sangue. Nel secondo, un uomo ha aggredito un anziano nell’atrio della biglietteria, sottraendogli con violenza il cellulare.

Le operazioni rientrano nell’attività di contrasto ai reati predatori in ambito ferroviario.

