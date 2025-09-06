Corteo Pro-Palestina a Firenze, oltre 500 manifestanti in centro

Più di 500 persone hanno partecipato questa sera a Firenze alla manifestazione a sostegno del popolo di Gaza. Il corteo, partito alle 18.40 da piazza San Marco, è stato promosso dai Giovani palestinesi e ha visto l’adesione di Firenze per la Palestina, di sigle dei sindacati di base e della sinistra radicale.

Con striscioni e bandiere palestinesi, i partecipanti hanno attraversato le vie del centro storico intonando cori come “Palestina libera dal fiume fino al mare”, dirigendosi verso lungarno Vespucci, nei pressi del consolato Usa.

