Danilo D'Aco è il nuovo Segretario Generale della Provincia di Pisa

Lunedì scorso 1 settembre si è insediato presso la Provincia di Pisa il nuovo Segretario Generale dottor Danilo D'Aco, che ha assunto il ruolo in convenzione con il Comune di Vecchiano. Il dottor D'Aco è stato incaricato dal Presidente Massimiliano Angori (insieme nella foto, ndr) da una rosa di 40 candidati che avevano fatto domanda per la posizione di Segretario Generale dell'ente provinciale pisano. "Il Dottor D'Aco è stato incaricato per il suo curriculum di spicco che, oltre ad evidenziare rilevanti competenze tecnico-giuridiche e gestionali, significative esperienze di lavoro e di studio, si connota anche per un excursus professionale maturato nel territorio della provincia di Pisa, come Segretario del Comune di San Miniato e con significative esperienze nella zona del Valdarno, ma anche nel territorio regionale dalla provincia di Firenze, e poi anche nella bassa e alta Valdelsa, oltre che in numerosi comuni della provincia di Siena.

Un'esperienza variegata e lunga 35 anni, e per questo solida e specifica, tale da garantire il miglior supporto tecnico-amministrativo all’attività dell’amministrazione provinciale, in un momento in cui il rilancio delle Province è sempre più imprescindibile viste le strategiche competenze assegnate ai nostri Enti”.

Fonte: Ufficio stampa

