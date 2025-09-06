Muore in un incidente in Veneto una giovane residente a Pisa

Cronaca
Se ne è andata a soli ventidue anni Elisa Noventa, originaria di Rezzato in provincia di Brescia ma residente a Pisa. La giovane ha perso la vita in un incidente stradale vicino a Verona in autostrada nella serata di venerdì 5 novembre.

Era su un'auto guidata da un 25enne. Il mezzo, per motivi da chiarire, si è scontrato contro un camion fermo in una piazzola di sosta. Nonostante l'arrivo dei soccorsi, per Noventa non c'è stato niente da fare. Il 25enne originario di Pisa è stato portato in condizioni non gravi in ospedale a Verona.

 

 

