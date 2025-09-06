Incendio di vegetazione a Montopoli Valdarno: traffico ferroviario interrotto per mezz’ora

I Vigili del Fuoco di Pisa sono intervenuti dalle ore 18:30 in Via Arno, nel comune di Montopoli Valdarno, per domare un incendio di vegetazione. Le fiamme, sviluppatesi lungo la linea ferroviaria, hanno interessato sterpaglie e canneto, costringendo a interrompere temporaneamente il traffico dei treni per circa mezz’ora.

Il personale dei Vigili del Fuoco è riuscito a estinguere l’incendio, mentre è ancora in corso l’opera di bonifica dell’area interessata per prevenire possibili riprese delle fiamme. Non si registrano feriti né danni a persone.