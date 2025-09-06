Per Israele-Italia "due ore di urla per Gaza" a Firenze

Migliaia di persone hanno partecipato alle due mobilitazioni lanciate da gkn: giovedì il flash mob per Gaza e a sostegno della flotilla, ieri l'evento davanti ai cancelli per la fabbrica socialmente integrata. Non fermare la Flotilla, fermare il genocidio, fare ripartire la ex Gkn: sono temi apparentemente lontani ma che in queste mobilitazioni sono intrecciati da una comune voglia di giustizia sociale e resistenza.

L'urlo per Gaza, il decimo, torna lunedì 8 settembre alle 20.30 in piazza delle Cure, in occasione della partita Israele-Italia. Crediamo ci sia una Firenze che è profondamente indignata per ciò che quella partita rappresenta. La invitiamo a passare le ore di quella partita urlando per Gaza.

Collettivo Gkn