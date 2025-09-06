Italia volley femminile, Montopoli apre le porte del consiglio comunale per sostenere Carlotta Cambi

Attualità Montopoli in Val d'Arno
Montopoli con Carlotta! A distanza di poco più di un anno la sala del consiglio comunale di Montopoli in Val d'Arno apre nuovamente le porte per accogliere i sostenitori e le sostenitrici della nazionale italiana di volley femminile. Per domani, domenica 7 settembre, è stata organizzata una visione collettiva della finale del campionato mondiale: Italia vs Turchia.

Nell'agosto del 2024 in tantissimi si sono dati appuntamento per la finale olimpica di volley femminile contro gli Stati Uniti. Il match si è concluso con la conquista dell'oro olimpico e con i festeggiamenti in piazza San Matteo.

Un modo per sostenere insieme la nazionale italiana femminile di volley e la pallavolista montopolese Carlotta Cambi al quale l'amministrazione comunale ha conferito la benemerenza civica per alti meriti sportivi.

