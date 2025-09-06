Liberazione Castelfranco, il Csx: "Mini annulla le commemorazioni, in tanti in piazza spontaneamente"

Questa mattina Castelfranco di Sotto ha dato una lezione di civiltà e memoria. Di fronte alla decisione senza precedenti del Sindaco di Fratelli d'Italia, Fabio Mini, di annullare ogni commemorazione istituzionale per l'81° Anniversario della Liberazione, tanti cittadini e associazioni si sono dati spontaneamente appuntamento in Piazza Remo Bertoncini per onorare i valori dell'antifascismo e ricordare i nostri martiri.

È la prima volta in 81 anni che il Comune sceglie di voltare le spalle a una data fondante della nostra storia. Un silenzio istituzionale gravissimo, a cui la comunità ha risposto con una partecipazione sentita e composta. La piazza di oggi ha dimostrato che la memoria di Castelfranco non si cancella d'ufficio e non può essere merce di scambio politico. Evidentemente non bastava allontanare le associazioni dagli spazi sociali e culturali di Castelfranco e delle sue frazioni, adesso si aggiunge pure il disprezzo per la storia e per i morti del nostro paese.

Oggi abbiamo onorato il sacrificio dei nostri concittadini Remo Bertoncini, Giuseppe Posarelli e Romeo Biagi, uccisi dalla violenza nazista nel 1944. Le vie e piazze a loro intitolate ci ricordano ogni giorno il prezzo della libertà. L'assenza dell'amministrazione comunale è un'offesa alla nostra storia, alla nostra identità e a tutti coloro che hanno combattuto per consegnarci un'Italia democratica.

Mentre condanniamo fermamente la scelta del Sindaco, esprimiamo la nostra più profonda ammirazione per la cittadinanza che ha saputo reagire con dignità. La Castelfranco che è scesa in piazza stamattina è la vera custode dei valori della Resistenza e della nostra Costituzione. Non un passo indietro.

Gruppo consiliare “Castelfranco Unita” PD-PSI-Alleanza Verdi & Sinistra-Azione

