Liberazione Castelfranco, il Csx: "Mini annulla le commemorazioni, in tanti in piazza spontaneamente"

Politica e Opinioni Castelfranco di Sotto
Condividi su:
Leggi su mobile

Questa mattina Castelfranco di Sotto ha dato una lezione di civiltà e memoria. Di fronte alla decisione senza precedenti del Sindaco di Fratelli d'Italia, Fabio Mini, di annullare ogni commemorazione istituzionale per l'81° Anniversario della Liberazione, tanti cittadini e associazioni si sono dati spontaneamente appuntamento in Piazza Remo Bertoncini per onorare i valori dell'antifascismo e ricordare i nostri martiri.

È la prima volta in 81 anni che il Comune sceglie di voltare le spalle a una data fondante della nostra storia. Un silenzio istituzionale gravissimo, a cui la comunità ha risposto con una partecipazione sentita e composta. La piazza di oggi ha dimostrato che la memoria di Castelfranco non si cancella d'ufficio e non può essere merce di scambio politico. Evidentemente non bastava allontanare le associazioni dagli spazi sociali e culturali di Castelfranco e delle sue frazioni, adesso si aggiunge pure il disprezzo per la storia e per i morti del nostro paese.

Oggi abbiamo onorato il sacrificio dei nostri concittadini Remo Bertoncini, Giuseppe Posarelli e Romeo Biagi, uccisi dalla violenza nazista nel 1944. Le vie e piazze a loro intitolate ci ricordano ogni giorno il prezzo della libertà. L'assenza dell'amministrazione comunale è un'offesa alla nostra storia, alla nostra identità e a tutti coloro che hanno combattuto per consegnarci un'Italia democratica.

Mentre condanniamo fermamente la scelta del Sindaco, esprimiamo la nostra più profonda ammirazione per la cittadinanza che ha saputo reagire con dignità. La Castelfranco che è scesa in piazza stamattina è la vera custode dei valori della Resistenza e della nostra Costituzione. Non un passo indietro.

Gruppo consiliare “Castelfranco Unita” PD-PSI-Alleanza Verdi & Sinistra-Azione

Notizie correlate

Castelfranco di Sotto
Politica e Opinioni
2 Settembre 2025

Caso Fototeca, l'opposizione attacca la Giunta Mini: "Smantellato il nostro patrimonio culturale"

Il gruppo consiliare di opposizione Castelfranco Unita esprime la sua più ferma condanna e profonda preoccupazione per l'ultima decisione della Giunta Mini, che con una delibera di inizio agosto ha [...]

Castelfranco di Sotto
Politica e Opinioni
26 Agosto 2025

Scuola via Magenta, Duranti (Cdx): "Mini e Ghiribelli si preoccupino del nido"

Apprendiamo dell'ennesima polemica sterile del sindaco Mini e del vicesindaco Ghiribelli, questa volta per un investimento di 80mila euro sulla scuola primaria di via Magenta. Qualsiasi investimento sulle scuole è [...]

Santa Croce sull'Arno
Economia e Lavoro
25 Agosto 2025

I sindaci di Santa Croce sull'Arno e Castelfranco di Sotto danno l'ultimo saluto a Ezio Castellani

Il sindaco di Santa Croce sull'Arno, Roberto Giannoni e il primo cittadino di Castelfranco di Sotto, Fabio Mini questa mattina (25 agosto) si sono recati alla camera ardente, allestita alla conceria Sciarada per rendere [...]



Tutte le notizie di Castelfranco di Sotto

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina