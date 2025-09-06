Investito su strisce a Milano, muore giovane di Poggibonsi. Alla guida poliziotto positivo ad alcoltest

Un giovane originario di Poggibonsi è deceduto a Milano in un incidente. Aveva 25 anni e si chiamava Matteo Barone. Era a piedi vicino a casa quando è stato investito da un'auto guidata da un poliziotto fuori servizio.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 5.40 di sabato 6 settembre all’incrocio tra via Porpora e via Ingegnoli. Secondo una prima ricostruzione, Barone stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stato investito dalla macchina guidata dall’agente, che procedeva verso il centro.

Il ragazzo è stato portato subito al Policlinico e una volta in ospedale è stato constatato il decesso. In ospedale anche il poliziotto 26enne.

Barone, originario di Poggibonsi (Siena) e residente a Milano, coltivava la passione per la musica trap. Sui social gli amici lo ricordano come “un ragazzo d’oro”: “Abbiamo lavorato diversi mesi insieme, non meritava di morire così”, ha scritto Giuseppe, uno dei più vicini a lui.

Secondo quanto si apprende, l'incidente è avvenuto a due passi dalla sua abitazione, mentre stava rientrato da una nottata con gli amici. Anche il poliziotto, risultato positivo all'alcoltest, stava tornando a casa dopo alcune ore di svago con gli amici.

 

