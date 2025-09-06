Indagine tecnica sul ponte sulla Nuova Francesca

La Provincia di Pisa ha avviato nei giorni scorsi un intervento di indagine tecnica sul ponte lungo la Strada Provinciale 66 “Nuova Francesca”, nei territori di Montopoli Valdarno e Santa Maria a Monte. Il ponte si trova al km 0-270 e, per le particolarità della sua struttura costruttiva, necessita di indagini speciali per poterne valutare la capacità portante effettiva.

Le indagini in questione sono affidate al Consorzio FABRE (Consorzio di ricerca per la valutazione e il monitoraggio di ponti, viadotti e altre strutture che promuove e coordina la partecipazione delle Università e degli Enti di Ricerca Consorziati alle attività scientifiche nei settori dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura, con particolare riferimento alla valutazione di ponti, viadotti e altre strutture ndr ) di cui fa parte anche l’Università di Pisa.

“Questi lavori – fanno sapere dalla Provincia di Pisa– testimoniano l’impegno costante dell’Ente nel monitoraggio e nella manutenzione delle opere infrastrutturali. Investire in sicurezza significa prevenire criticità e garantire ai cittadini strade più affidabili e sicure, e tali indagini sono finalizzate a tutto questo”.

L’attività, programmata dal 1° al 26 settembre 2025, dunque, mira a verificare le condizioni strutturali del ponte e a raccogliere dati indispensabili per garantirne la piena sicurezza e funzionalità. L’intervento rientra nel piano di monitoraggio e manutenzione preventiva della rete viaria provinciale, volto a tutelare l’incolumità degli utenti della strada e a mantenere in efficienza le infrastrutture strategiche del territorio.

Le indagini prevedono delle limitazioni alla viabilità: nello specifico dal 1 al 26 settembre è stato istituito il senso unico alternato nel tratto compreso tra il km 0+200 e il km 0+600, modifiche in vigore nei soli giorni feriali, dalle ore 8:00 alle ore 17:00; al di fuori di tale fascia, così come nei giorni festivi e prefestivi, la circolazione viene ripristinata regolarmente. Durante il periodo di cantiere é, inoltre, introdotta una riduzione temporanea dei limiti di velocità a tutela della sicurezza stradale.

Fonte: Provincia di Pisa - Ufficio stampa