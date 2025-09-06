Individuata l'area dove sorgerà il nuovo gattile di Empoli

Ci sono grandi novità sul nuovo gattile a Empoli. È stata individuata l'area dove sorgerà: si trova nella frazione di Marcignana, lungo via Lucchese, poco prima dell'incrocio con la sp10 e via Nuova per Pagnana. L'area è incolta da anni ma verranno approntati dei lavori e il gattile di Carraia si sposterà lì. Nel prossimo Consiglio comunale, l'amministrazione porterà l'osservazione del cambio di destinazione d'uso di un terreno che fa parte dell'eredità 'De cuius' per poter realizzare lo stabile. E quindi, dopo la vendita degli immobili a Marcignana, Fucecchio e Viareggio, ecco il secondo passo importante e decisivo.

La superficie totale destinata alla struttura è di circa duemila metri quadri, mentre il progetto vale 350mila euro, ottenuti sia con liquidità dell'eredità sia con i proventi del patrimonio immobiliare venduto. Sostituirà il gattile di Carraia, che ha una lunga storia alle spalle ma è stato anche colpito duramente dai fenomeni meteo degli ultimi anni, inoltre sarà oggetto dei lavori di raddoppio ferroviario lungo la linea Empoli-Granaiolo.

Nel nuovo gattile si troveranno diverse aree: una zona parcheggio per il personale e i visitatori; zona ingresso, con uffici amministrativi e area accoglienza; spogliatoi e servizi igienici per operatori e ospiti; percorsi pedonali delimitati e illuminati, che collegano le varie sezioni del complesso; area servizi, con magazzino, locali tecnici, infermeria e zona degenza; zona quarantena; area libera per i gatti, con struttura rifugio dotata di cuccette e spazi protetti.

"Il passaggio amministrativo in Consiglio comunale riguarda la procedura amministrativa necessaria per il cambio di destinazione urbanistica del 50% dell’area ereditata da zona agricola a zona per attrezzature pubbliche, parcheggio e verde pubblico, così da consentire la realizzazione del nuovo gattile comunale" fanno sapere dal Comune.

Il sindaco Alessio Mantellassi e l'assessora alla Tutela degli Animali Laura Mannucci si dicono "soddisfatti di poter proseguire nell'opera di realizzazione del nuovo gattile, dopo aver sciolto in un anno il nodo della vendita degli immobili ereditati". Secondo quanto affermato, "il gattile si troverà a poca distanza dall'attuale canile, in un'area molto ampia e ben strutturata, così da rendere migliore la permanenza dei mici in cerca di casa anche grazie alle cure dei volontari di Aristogatti, associazione che ha in gestione il gattile".

Così Stefano Maestrini, volontario Aristogatti che ha seguito da vicino le vicende del gattile: "A nome dell'associazione Aristogatti ringraziamo il sindaco e l'assessora perché questa nuova giunta ci è sempre stata vicino, nonostante i problemi avuti a marzo ci sono sempre stati di aiuto e sostegno e hanno avuto come obiettivo nel primo anno di mandato quello del nuovo gattile. È cominciato l'iter per avere la nuova area disponibile, siamo fiduciosi e aspettiamo di essere contattati per predisporre il progetto nella nuova area. Se andrà come da progetto, il gattile di Empoli sarà un vanto a livello regionale e di ispirazione anche per le future costruzioni simili"