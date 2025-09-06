Ordigno bellico, continuano le operazioni: oggi saranno trasferite le persone fragili

Siamo entrati nella tre giorni delle operazioni di bonifica dell’ordigno bellico della Seconda Guerra mondiale rinvenuto all’interno del cantiere del teatro il Ferruccio, in piazza Guido Guerra a Empoli: dall’apertura del COC e COI, all’organizzazione dei servizi di trasporto per la popolazione fragile, all’allestimento dell’area d’accoglienza.

La seconda giornata dell’evento eccezionale per la città di Empoli, sabato 6 settembre 2025, si concentrerà sul trasporto di persone con necessità sanitaria e socio assistenziale che verranno portate nelle residenze di Montaione (7) e Orentano (3).

Domani, domenica 7 settembre 2025 (data programmata per evacuazione preventiva e successive operazioni di bonifica nell’area interessata dalla zona rossa), alle 7 partiranno mezzi attrezzati, ambulanze per il trasporto delle persone al Centro Diurno (17), dodici saranno trasportate dai propri familiari e 23 saranno ospitati al punto di accoglienza (per Empoli), allestito nella palestra della scuola secondaria di I° grado Busoni in via Raffaello Sanzio, 157.

Nei punti di accoglienza sono state predisposte poltrone, carrozzine, sedie e tutto il necessario per rendere l’ospitalità confortevole.

Nella giornata di domani, domenica 7 settembre 2025, riaprirà il COC e COI; i volontari e le forze dell’ordine predisporranno la chiusura dei varchi e alle 9 sarà conclusa l’evacuazione delle persone e animali che verrà annunciata con sirene. Inoltre saranno utilizzati droni per effettuare ulteriori controlli e verificare l’assenza di persone.

Le unità di volontariato che si trovano all’interno del COC, grazie ad un sistema informatico, possono monitorare la posizione in tempo reale.

FOCUS CONTATTI - Per rimanere sempre aggiornati sull’andamento delle operazioni, ecco i contatti ufficiali a cui fare riferimento: per il Comune di Empoli consultare la pagina con tutte le informazioni sul sito istituzionale che verranno via via rese note mano a mano https://ordigno2025.comune.empoli.fi.it/, oppure chiamare il numero di telefono 0571 757535 al quale risponderà direttamente la Protezione civile nella sede del COC.

È possibile continuare a scrivere all'indirizzo mail ordigno2025@comune.empoli.fi.it per ulteriori informazioni.

Il Comune di Vinci ha messo a disposizione: la pagina del sito https://www.comune.vinci.fi.it/novita/evacuazione-2025/ dove trovare tutte le informazioni necessarie e l'indirizzo mail protezionecivile@comune.vinci.fi.it .

È stato attivo per tutto il periodo di avvio delle informazioni utili alla popolazione anche il numero di telefono 0571 933298.

Dalle 8 di stamattina e fino alle 17 di oggi, sabato 6 settembre è attivo un punto di comando avanzato del COC nel piazzale della scuola media di Sovigliana, dove peraltro è possibile avere ulteriori informazioni su tutta l'operazione di rimozione dell'ordigno e delle fasi di evacuazione.

