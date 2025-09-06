Stalking condominiale, un caso all'Elba: denunciato 40enne

Nonostante i ripetuti interventi delle pattuglie presso la sua abitazione fin dallo scorso anno, l’uomo non aveva mai dato peso agli inviti di ridurre i rumori ed abbassare la musica per non arrecare disturbo ai vicini, soprattutto nelle ore notturne.

Le numerose segnalazioni hanno portato i carabinieri di Porto Azzurro a raccogliere dettagliati elementi sui ripetuti episodi di disturbo. Un 40enne già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Livorno per “atti persecutori”, con pene fino a 6 anni e 6 mesi di reclusione. I ripetuti e molesti comportamenti potrebbero essere definiti come stalking condominiale.

Nei suoi confronti è stata inoltre applicata la misura di prevenzione dell’Avviso Orale, disposta dal Questore di Livorno su richiesta dei Carabinieri. Tale misura consiste in un formale ammonimento a mantenere una condotta conforme alla legge ed è indipendente dal procedimento penale.