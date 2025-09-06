Il postino non consegna la posta e la tiene per sé: succede a Pistoia

Un postino non consegnava la posta, anzi la teneva per sé. La polizia lo ha sorpreso a Pistoia, in sinergia con Poste Italiane: aveva accumulato per mesi circa 3 chili di corrispondenza non consegnata, tra le lettere trovate anche atti giudiziari e raccomandate mai recapitate ai destinatari.

Dopo la denuncia di Poste sono partite le indagini, nate anche grazie al ritrovamento di un sacco della spazzatura con corrispondenza relativa a aprile 2025 e mai recapitata. Dopo aver circoscritto la zona dove erano stati rinvenuti i plichi non consegnati, è stato possibile risalire al portalettere responsabile, al quale era stata assegnato quel territorio per svolgere il servizio di recapito ed era stato peraltro visto da personale di Poste mentre trasferiva alcune missive dalla vettura aziendale a quella di sua proprietà.

Gli investigatori hanno colto flagranza di reato il postino infedele, il quale è stato infatti intercettato mentre era intento a trasferire la corrispondenza dal veicolo aziendale all’autovettura di sua proprietà, dove venivano trovati numerosi plichi. Tutte le missive sono state sottoposte a sequestro e messe a disposizione dell’A.G.

Poste Italiane informa "di aver avviato tempestivamente le verifiche che hanno portato a sospendere dal servizio di recapito il portalettere applicato al centro di distribuzione interessato dalla vicenda. L’Azienda ha offerto fin da subito la massima collaborazione e ha segnalato le anomalie riscontrate consentendo l’avvio alle indagini. La consegna della corrispondenza ai rispettivi destinatari sarà garantita appena termineranno le operazioni di dissequestro”.