Regionali, Toscana Civica a sostegno di Tomasi: presentati i candidati della lista 'È Ora!'

Politica e Opinioni Toscana
Toscana Civica, il movimento fondato nel 2020 e guidato da Paolo Moschi, ha annunciato ufficialmente l’appoggio alla candidatura di Alessandro Tomasi alla presidenza della Regione Toscana per il centrodestra.

L’annuncio è arrivato ieri a Montemurlo dall’ex sindaco di Prato Roberto Cenni, durante un incontro a cui ha preso parte lo stesso Tomasi. “La lista civica È Ora! è il contenitore chiave per allargare il consenso alla coalizione di centrodestra. Il civismo rappresenta una piattaforma di idee a sostegno del cambiamento. Toscana Civica aderisce convintamente a questo progetto e riconosce in Tomasi la persona giusta per cambiare la nostra regione”, ha dichiarato Cenni.

Nel corso dell’evento sono stati presentati anche i candidati consiglieri della lista È Ora!: Sabrina Tabani, attiva a sostegno degli alluvionati, l’imprenditore ed ex assessore pratese Roberto Caverni, la consigliera di Poggio a Caiano Chiara Guazzini, il consulente aziendale Antonio Musella e Marco Ciani, consigliere a Vernio.

