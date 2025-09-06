Rubano uno zaino in zona stazione, in carcere due ventenni

Cronaca Firenze
Firenze Santa Maria Novella

Un 25enne e un 20enne, entrambi di origini algerine, sono stati arrestati dalla polizia ferroviaria a Firenze il 1 settembre.

Verso le 10.30 di quel giorno i due sono stati visti scendere da un treno alta velocità senza bagagli e con fare sospetto. Gli agenti li hanno seguiti, andavano verso via Valfonda. Sono entrati in un ristoro lungo il marciapiede e sono usciti con indosso uno zaino.

La polizia li ha subito fermati e controllati, mentre nel frattempo veniva rintracciata la vittima, un turista di origini arabe. Dopo la denuncia, quest'ultimo è tornato in possesso dello zaino, al cui interno stavano un ipad di valore e una cospicua somma di denaro.

