Al Museo del Vetro Sisi e Gelli dialogano sui pittori empolesi

Mercoledì 10 settembre 2025 alle 18.30 al Museo del Vetro nell’ambito dell’evento Fuoricontè.sto che anticipa la tre giorni di /contè.sto/ Festival sulla storia contemporanea (www.contestofestival.it), Cristina Gelli, direttrice dei Musei di Empoli dialogherà con Carlo Sisi, già direttore della Galleria d’Arte Moderna di Palazzo Pitti e affermato esperto di arte italiana ed europea del XIX e XX secolo.

Argomento di questa conversazione saranno proprio i pittori empolesi del Novecento come Virgilio Carmignani, Sineo Gemignani, Mario Maestrelli, Nello e Renato Alessandrini, Gino Terreni, Dante Vincelle e molti altri.

L’appuntamento sarà anche l’occasione per anticipare la notizia dell’apertura, il prossimo 7 Novembre 2025, all’interno dei rinnovati spazi dell’Antico Ospedale di San Giuseppe, della mostra Provincia Novecento. Arte a Empoli 1925-1960, dedicata proprio ai pittori toscani di quel giro d’anni. La mostra che riunirà a Empoli un gran numero di opere provenienti da collezioni pubbliche e private di tutta Italia, alcune mai esposte, si propone di restituire le esperienze di artisti empolesi maturate nel periodo compreso tra 1925 e 1960, mettendo in luce le vicende di pittori legati tra loro da vincoli generazionali e accomunati dall’appartenenza a un contesto sociale e a percorsi di formazione profondamente influenzati dal panorama artistico dell’epoca.

Una narrazione fatta di dipinti, affreschi, sculture e disegni che vuole ristabilire un legame emotivo e culturale con queste figure del recente passato, restituendo la percezione fisica e affettiva di un mondo condiviso, in cui le storie individuali si intrecciano con la storia collettiva. La mostra è realizzata grazie al sostegno della Fondazione CR Firenze.

Carlo Sisi è stato sino al 2006 direttore della Galleria d’arte moderna di Palazzo Pitti a Firenze e della Galleria del Costume. Delle stesse Gallerie ha curato l’intero riallestimento con l’edizione del catalogo generale. È stato, sino al 2016, presidente del Museo Marino Marini di Firenze. È attualmente membro del Consiglio di Amministrazione di Fondazione CR Firenze, curatore scientifico del Museo Primo Conti di Fiesole, conservatore della Fondazione Ivan Bruschi di Arezzo. Dal 2018 è Presidente dell’Accademia di Belle Arti di Firenze. Studia in special modo l’arte italiana ed europea del XIX e del XX secolo, cui ha dedicato vari saggi di carattere interdisciplinare. Il suo legame con Empoli afferma le sue radici negli anni ’90 del secolo scorso quando è stato membro del Comitato per i Beni Culturali e prosegue grazie in occasione della partecipazione ai comitati scientifici delle mostre Sineo Gemignani (Empoli, Convento degli Agostiniani, 17 settembre-5 novembre 1995), Virgilio Carmignani (Empoli, Convento degli Agostiniani, 15 dicembre 2002- 23 febbraio 2003), Jacopo da Empoli: Pittore di eleganza e devozione (Empoli, Chiesa e Convento degli Agostiniani, 21 marzo-20 giugno 2004).

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

