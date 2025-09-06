Smottamento sulle Apuane, salvati cinque alpinisti sul Monte Altissimo

Intervento complesso del soccorso alpino sulla Cresta degli Angeli, sul Monte Altissimo, nelle Apuane. Cinque alpinisti sono stati tratti in salvo dopo uno smottamento roccioso, uno dei quali rimasto ferito.

Secondo quanto riferito dal Sast, l’allarme è scattato per un alpinista bloccato in parete. Giunti sul posto, i soccorritori hanno trovato due cordate in difficoltà, per un totale di cinque persone. Durante l’intervento, un intero diedro roccioso è crollato colpendo uno dei climber e provocandone il ferimento.

L’elicottero Pegaso3 ha calato un tecnico di soccorso fino alla sosta per mettere in sicurezza l’area e ricevere il medico. Il ferito è stato stabilizzato e imbarcato con barella e verricello, per poi essere trasportato all’ospedale di Cisanello.

Vista la pericolosità residua del settore e la verticalità della parete, l’elicottero ha poi recuperato anche gli altri quattro alpinisti, con il supporto di una squadra del Soccorso Alpino di Massa pronta alla base d’elisoccorso. L’operazione si è svolta in condizioni di grande difficoltà a causa della friabilità del terreno e della vicinanza delle pale dell’elicottero alla parete rocciosa.