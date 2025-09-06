Toscana Diffusa, inaugurazione del nuovo lotto del camminamento lungo il lago di Gramolazzo

Attualità Toscana
Condividi su:
Leggi su mobile

Da oggi il lago di Gramolazzo, in provincia di Lucca, ha un nuovo camminamento a completamento del quadro dei lavori effettuati lungo la sponda nord e che si aggiungono all’allargamento a valle della strada regionale 445 della Garfagnana nella zona di Castelnuovo, la variante di Minucciano e ad altri lavori di ripristino e valorizzazione della viabilità.

Collegamenti che la Regione ritiene elementi imprescindibili per l’attrattività dei luoghi e la vita sociale delle comunità locali in una parte della Toscana che inizia a diventare meta di importanti flussi turistici provenienti dall’Italia e dall’estero.

Il lago, che ha una superficie di un chilometro quadrato e un volume di 3,8 milioni di metri cubi, ha sia come immissario che come emissario il Serchio di Gramolazzo ed il torrente Acqua Bianca, che provenendo dal monte Pisanino attraversa il paese di Gorfigliano, frazione del comune di Minucciano).

Sul lago sono presenti strutture turistiche, un albergo ed alcuni ristoranti ed è possibile la balneazione durante i mesi estivi, nei pressi di alcuni arenili sabbiosi. La passeggiata lungolago, dotata di piccole spiagge, comprende giardini, aree gioco per bambini, noleggio di biciclette e canoe in prossimità di diverse opere scultoree in marmo bianco tratto dalle vicine cave sulle Apuane.

Fonte: Regione Toscana

Notizie correlate

Toscana
Attualità
6 Settembre 2025

Cambio al vertice dei Carabinieri di Pisa: il colonnello Izzo lascia dopo tre anni per altro incarico

Dopo tre anni alla guida del Comando provinciale dei Carabinieri di Pisa, il colonnello Mauro Izzo lascia l’incarico per assumere a Roma il ruolo di Capo Ufficio Personale del Comando [...]

Toscana
Attualità
5 Settembre 2025

Toscana Aeroporti, agosto da record: superati 1,1 milioni di passeggeri tra Firenze e Pisa

Toscana Aeroporti ha superato per il terzo mese consecutivo la soglia del milione di passeggeri, stabilendo un nuovo record mensile assoluto. Ad agosto 2025, infatti, gli scali aeroportuali di Firenze [...]

Firenze
Attualità
5 Settembre 2025

Regione Toscana: aperto un bando di cooperazione per aiutare la popolazione palestinese

Un aiuto concreto per le popolazioni della Palestina e per sostenere i processi di pace in quell’area. E’ questo l’obiettivo dell’avviso pubblico che è stato pubblicato in questi giorni sul [...]



Tutte le notizie di Toscana

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina