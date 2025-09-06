Toscana Diffusa, inaugurazione del nuovo lotto del camminamento lungo il lago di Gramolazzo

Da oggi il lago di Gramolazzo, in provincia di Lucca, ha un nuovo camminamento a completamento del quadro dei lavori effettuati lungo la sponda nord e che si aggiungono all’allargamento a valle della strada regionale 445 della Garfagnana nella zona di Castelnuovo, la variante di Minucciano e ad altri lavori di ripristino e valorizzazione della viabilità.

Collegamenti che la Regione ritiene elementi imprescindibili per l’attrattività dei luoghi e la vita sociale delle comunità locali in una parte della Toscana che inizia a diventare meta di importanti flussi turistici provenienti dall’Italia e dall’estero.

Il lago, che ha una superficie di un chilometro quadrato e un volume di 3,8 milioni di metri cubi, ha sia come immissario che come emissario il Serchio di Gramolazzo ed il torrente Acqua Bianca, che provenendo dal monte Pisanino attraversa il paese di Gorfigliano, frazione del comune di Minucciano).

Sul lago sono presenti strutture turistiche, un albergo ed alcuni ristoranti ed è possibile la balneazione durante i mesi estivi, nei pressi di alcuni arenili sabbiosi. La passeggiata lungolago, dotata di piccole spiagge, comprende giardini, aree gioco per bambini, noleggio di biciclette e canoe in prossimità di diverse opere scultoree in marmo bianco tratto dalle vicine cave sulle Apuane.

Fonte: Regione Toscana

