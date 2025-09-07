Artificieri davanti alla sede di FdI per sacchi neri, ma era spazzatura

Tanta paura per due sacchetti neri ma alla fine era spazzatura. Due sacchi lasciati davanti alla sede di Fdi in piazza Oberdan a Firenze hanno fatto scattare ieri sera (sabato 6 settembre) l'intervento degli artificieri della polizia. È stato poi scoperto che si trattava di rifiuti.

Il controllo è scattato poco prima delle 23, dopo una segnalazione dei poliziotti. Da lì è partita la procedura prevista in casi del genere, con l'interdizione dell'area interessata e l'intervento anche dei vigili del fuoco e dei sanitari. Tutto poi rientrato una volta appurato che si trattava solo di sacchi della spazzatura.