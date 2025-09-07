A Signa dal 2026 arriva la Taric: partono le assemblee pubbliche

A partire da gennaio 2026, la tariffa corrispettiva entrerà in vigore anche nel Comune di Signa.

E ora sono pronte a partire le assemblee e gli incontri pubblici pensati per fornire informazioni utili e rispondere a dubbi e domande sulle molte novità in arrivo.

Gli appuntamenti in programma saranno avviati lunedì prossimo 8 settembre alle 15 presso Euromed MS, via Arte della Paglia, 101 per un appuntamento dedicato alle aziende con sistema di raccolta porta a porta del centro storico.

Seguiranno poi, lunedì 22 settembre, ore 18 – presso EX Tiro a Volo, via dello Stadio, 35/36 , lunedì 6 ottobre, ore 18 – Circolo Gaetano Donizzetti, via di Porto, 5 , lunedì 20 ottobre, ore 18 - Misericordia San Mauro, largo Misericordia, 8, lunedì 3 novembre, ore 18 – Circolo Ricreativo ARCI Colli Alti, via Indicatorio, 41 , lunedì 17 novembre, ore 18 – Sala Blu, via degli Alberti, 11 (incontro dedicato alle aziende con sistema di raccolta porta a porta del centro storico) e lunedì 1° dicembre, ore 15 – Euromed MS via Arte della Paglia, 101 (incontro dedicato alle aziende servite con sistema di raccolta misto).

In linea con la normativa europea, la tariffa corrispettiva – già attiva in

25 Comuni toscani serviti da Alia e amministrati sia dal centrosinistra che dal centrodestra, implica una misurazione puntuale dei rifiuti prodotti e conferiti, valorizzando chi si impegna nella raccolta differenziata e nella tutela dell’ambiente. Per attivare la nuova tariffa i cittadini dovranno dotarsi di nuovi contenitori e sacchi per la raccolta, corredati di strumenti digitali di rilevazione (Tag), mentre i contenitori attualmente in uso dovranno essere restituiti ad Alia.

Per agevolare il ritiro del nuovo kit e fornire tutte le informazioni utili, continuerà ad essere aperto, fino all’11 ottobre prossimo lo sportello dedicato in via Santelli 15 presso l’officina Ex Odeon. Lo sportello sarà aperto il martedì, giovedì e sabato mattina (8.30–13)

I titolari di un’utenza (domestica o non domestica di piccole dimensioni) possono anche richiedere gratuitamente la consegna del kit a domicilio tramite Aliapp, l’app gratuita di Alia disponibile per sistemi iOS e Android, oppure telefonando al call center ai numeri 800.888333 (da rete fissa, gratuito), 199.105105 (da rete mobile, a pagamento) e 0571.1969333 (da rete fissa e mobile). Per le aziende di grandi dimensioni la quantità e il volume dei contenitori possono variare; è quindi importante prenotare una visita di un operatore Alia presso la propria sede, contattando il call center.

La nuova tariffa sarà gestita e fatturata direttamente da Alia con cadenza trimestrale, sulla base dei conferimenti registrati nello stesso periodo (es. 1° gennaio – 31 marzo), che saranno utilizzati anche per l’attribuzione delle eventuali premialità.

Sul territorio comunale rimarranno attivi i due diversi sistemi di raccolta vigenti; “porta a porta integrale” che prevede il ritiro a domicilio di tutte le frazioni di rifiuto e sistema “Misto” con ritiro a domicilio delle frazioni di carta e cartone e Imballaggi e contenitori, mentre organico e residuo non differenziabile sono conferibili nei cassonetti stradali, apribili con chiavetta. La raccolta del vetro su tutto il territorio è conferibile nelle campane stradali, ad accesso libero.

Tutti gli strumenti forniti in dotazione agli utenti saranno identificabili ed associati a ciascuna utenza, con Tag digitali. La riconsegna dei vecchi contenitori potrà essere effettuata entro il 31 dicembre presso lo sportello Alia, al momento del ritiro del nuovo kit.

Fonte: Comune di Signa

Notizie correlate