Gli stranieri preferiscono la Toscana: dagli USA comprano immobili di pregio

La Toscana non smette di affascinare chi cerca una dimora di prestigio in Italia. Nei primi otto mesi del 2025 si conferma la regione più richiesta sul portale immobiliare internazionale Gate-away.com per immobili di fascia lusso (tra 1 e 3 milioni di euro), con una domanda che arriva da tutto il mondo e che premia sia i luoghi iconici sia nuove destinazioni emergenti.

Gli Stati Uniti si confermano al primo posto tra i paesi più interessati con il 28,4% del totale delle richieste, seguiti da Germania (5,73%) e Regno Unito (5,7%). Molto significativo anche il dato relativo all’Italia (14,32% delle richieste): si tratta di utenti stranieri che inviano le loro richieste mentre si trovano già nel Paese, spesso durante un soggiorno che si trasforma in occasione per valutare un acquisto immobiliare.

Le zone più richieste

Il Chianti rimane la regina delle località di lusso con il 23,39% delle richieste, anche se in lieve calo rispetto al 2024. Alle sue spalle la Versilia (9,79%) e l’Argentario (6,21%), quest’ultimo in crescita del +18,18%. Sorprende la performance della Lunigiana (+83%), destinazione che sta attirando sempre più chi desidera un lusso più autentico e lontano dalle rotte tradizionali. Bene anche l’Isola d’Elba, che cresce dell’11%. Tra le province Firenze (24,58%) guida la classifica delle più richieste, seguita da Siena (20,29%) e Lucca (19,81%). Tra le città bene Lucca (5,97%), Pietrasanta (3,1%), Camaiore (2,86%) e Montepulciano (2,63%, +37,5%).

Tipologie e valori medi degli immobili

Le ville rappresentano la tipologia più ricercata a livello regionale (34,13%), seguite dai casolari (25,3%), spesso già ristrutturati e pronti all’uso. Il valore medio degli immobili richiesti in Toscana si attesta a 1.733.580 euro, in crescita del +4,54% rispetto al 2024.

Focus città di Firenze

La Capitale del Rinascimento si conferma una delle mete più ambite del mercato di lusso con l’8,83% delle richieste totali regionali e una crescita del +15,63% rispetto al 2024. A trainare l’interesse sono soprattutto gli americani (56,76% del totale, in crescita del +23,53%) e gli stranieri presenti temporaneamente in Italia (29,73%).

Gli acquirenti internazionali chiedono soprattutto appartamenti di pregio (40,54%), ville (21,62%) e attici (10,81%). Il valore medio degli immobili richiesti a Firenze si attesta a 1.763.784 euro, con una lieve flessione del -9,27% rispetto al 2024, segnale di un mercato che offre nuove opportunità per chi vuole investire in una delle città d’arte più iconiche al mondo.

Dichiarazione di Simone Rossi, cofondatore di Gate-away.com

“Il mercato immobiliare di lusso in Toscana non si limita al prestigio delle località storiche, ma si evolve verso un mix di tradizione e nuove mete che incontrano il gusto internazionale. Sempre più acquirenti cercano immobili già pronti, con grandi spazi e servizi moderni, senza rinunciare all’autenticità dei contesti. È questo equilibrio tra bellezza senza tempo e un lusso più discreto e sostenibile che permette alla Toscana di mantenere una leadership indiscussa nel panorama italiano”

Fonte: Gate-away.com - Ufficio stampa

Notizie correlate