Cerimonia per il premio Santa Croce al pittore Lambertucci

Domenica 14 settembre alle 10 nella sala del consiglio comunale, in occasione della ricorrenza della Santa Croce, si svolgerà la cerimonia di assegnazione dell’alto riconoscimento del premio Santa Croce, edizione 2025.

Come anticipato nei mesi scorsi, la seconda edizione del Premio, la prima dell’era Giannoni, verrà assegnata al pittore Giuseppe Lambertucci.

Una scelta condivisa tra tutti i membri della giuria all’unanimità e che ha trovato anche la piena ratifica da parte della giunta Giannoni.

Per questa edizione la giuria era composta dai consiglieri Enzo Oliveri e Amedeo Della Maggiore per la maggioranza, mentre la minoranza era rappresentata da Mariangela Bucci e Angelo Scaduto. La presidenza da statuto spetta al sindaco.

Sul nome di Lambertucci è stata trovata piena convergenza di tutti così come sulle motivazioni scritte, che hanno portato a questa scelta come si legge negli atti del comune: “Il maestro Giuseppe Lambertucci si è distinto, nel corso della sua vita, sia come persona che come artista. Ha partecipato alla vita artistica del paese con attenzione e discrezione ed autentico spirito di collaborazione, senza mai venir meno all’espressione dei suoi valori.

Come artista la continuità del suo lavoro lo ha visto dedicare all’arte tutta la vita. La coerenza della poetica dei suoi temi, insieme ad una passione che lo ha portato a non smettere mai di fare ricerca, lo rendono meritevole di questo Premio che lo porta ad essere un esempio per le future generazioni”.

Il Premio Santa Croce infatti, come previsto dallo statuto è un alto riconoscimento che viene assegnato annualmente a una persona che risulti particolarmente meritevole per la propria attività, o le proprie virtù, attraverso un impegno concreto nel campo del lavoro, dell’industria, della ricerca, dell’arte, della cultura, della scuola, dello sport, del volontariato e dell’associazionismo o tramite atti di particolare valore sociale e umanitario, assistenziale e filantropico.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno