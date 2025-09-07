Controlli dei carabinieri nel Pisano: 10 denunce in una settimana tra guida sotto alcol e possesso d'armi

Controlli a tappeto dei Carabinieri della provincia di Pisa nell’ultima settimana hanno portato a dieci denunce per reati legati soprattutto alla sicurezza stradale e al possesso ingiustificato di armi.

Sei persone sono state deferite per guida in stato di ebbrezza o rifiuto di sottoporsi ai controlli sugli stupefacenti. Tra i casi, un 35enne sorpreso con tasso alcolemico oltre 1 g/l e già con patente sospesa, un 21enne con 1,14 g/l a San Giuliano Terme, un 26enne su scooter con 1,73 g/l e un 27enne trovato alla guida lungo il litorale con 1 g/l. In diversi episodi sono scattati ritiri di patente e sequestri dei veicoli.

Tre persone sono invece state denunciate per porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere. A Pisa un giovane portava con sé un coltello a serramanico da 18,5 cm, mentre a San Miniato un 60enne custodiva in auto un coltello da 19 cm. Sempre a Pisa, un altro 60enne è stato fermato con numerosi strumenti potenzialmente offensivi, tra cui coltelli, un piede di porco, una mazzetta e un’accetta. Tutti gli oggetti sono stati sequestrati.

Infine, un 30enne disoccupato, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per inottemperanza al divieto di ritorno a Pisa, dopo essere stato fermato in piazza Vittorio Emanuele.

