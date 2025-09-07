Esplosione in uno stabile nel Grossetano, due feriti

Cronaca Scansano
Intervento a Pancole, frazione di Scansano, nei locali della Pro loco di proprietà del Comune. I vigili del fuoco sono accorsi a seguito di un'esplosione presumibilmente riconducibile a una fuga di gas.

Due le persone, si spiega, che sono rimaste ferite, entrambe prese in carico dal personale sanitario intervenuto sul posto.

I pompieri hanno effettuato le verifiche di stabilità dell'edificio, al termine delle quali è stata dichiarata l'inagibilità dei locali. Sul posto presenti anche i carabinieri oltre ai vigili del fuoco e ai sanitari.

