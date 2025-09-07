Fermato con hashish e cocaina a Pontedera, 23enne arrestato

Nel tardo pomeriggio del 4 settembre i carabinieri di Pontedera hanno arrestato in flagranza di reato un 23enne extracomunitario, trovato in possesso di sostanze stupefacenti pronte per lo spaccio.

Il giovane, fermato durante un controllo di pattuglia, aveva con sé circa 16 grammi di hashish e 3 grammi di cocaina, già suddivisi in dosi, oltre a 25 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Droga e denaro sono stati sequestrati.

Su disposizione della Procura di Pisa, il 23enne è stato trattenuto nella camera di sicurezza del Comando in attesa del rito direttissimo, celebrato la mattina successiva: l’arresto è stato convalidato e nei suoi confronti è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria.