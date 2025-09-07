Fiamme in camera da letto, intervengono i vigili del fuoco

Un incendio è avvenuto a Empoli verso le 20 di domenica 7 settembre. In via della Resistenza il primo (e ultimo) piano di un edificio ha preso fuoco per motivi da chiarire.
I vigili del fuoco empolesi sono intervenuti con una squadra, hanno effettuato lo spegnimento dell’incendio che si è sviluppato nella camera da letto, la quale ha riportato danni fumo e all’impianto elettrico, pertanto l’appartamento è stato reso non fruibile.
La famiglia residente in quello stabile ha trovato sistemazione presso i familiari. Non ci sono persone ferite.
Notizie correlate
Tutte le notizie di Empoli
Empoli
Cronaca
7 Settembre 2025
Una parte di Empoli e una di Vinci si svuotano. Più di cinquemila persone sono state evacuate per la rimozione dell’ordigno bellico trovato nel cantiere del teatro. Sono poi tornate [...]
Montopoli in Val d'Arno
Cronaca
6 Settembre 2025
I Vigili del Fuoco di Pisa sono intervenuti dalle ore 18:30 in Via Arno, nel comune di Montopoli Valdarno, per domare un incendio di vegetazione. Le fiamme, sviluppatesi lungo la [...]
Empoli
Cronaca
6 Settembre 2025
Stavano vendendo sciarpe e gadget di artisti in modo irregolare. Nel tardo pomeriggio del 4 settembre la polizia municipale dell'Empolese Valdelsa è intervenuta al Beat Festival nel parco di Serravalle. [...]
<< Indietro