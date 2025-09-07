Fiamme in camera da letto, intervengono i vigili del fuoco

Cronaca Empoli
Un incendio è avvenuto a Empoli verso le 20 di domenica 7 settembre. In via della Resistenza il primo (e ultimo) piano di un edificio ha preso fuoco per motivi da chiarire.

I vigili del fuoco empolesi sono intervenuti con una squadra, hanno effettuato lo spegnimento dell’incendio che si è sviluppato nella camera da letto, la quale ha riportato danni fumo e all’impianto elettrico, pertanto l’appartamento è stato reso non fruibile.

La famiglia residente in quello stabile ha trovato sistemazione presso i familiari. Non ci sono persone ferite.

