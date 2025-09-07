Incendio a Miemo, le fiamme minacciano le case

In fiamme dall' ra di pranzo, oliveti e boschi sopra la frazione di Miemo, nel comune di Montecatini Val di Cecina, in provincia di Pisa. La Sala operativa regionale ha disposto un Importante dispiegamento di forze per contrastare lo sviluppo del rogo, data la presenza in zona di alcune abitazioni che potrebbero essere interessate dalle fiamme e per evitare che ancor più vaste porzioni di bosco possano essere coinvolte. Al momento operano due elicotteri regionali, una decina di squadre di volontariato antincendi boschivi e operai forestali che sotto il coordinamento di due direttori operazioni lavorano duramente per avere ragione delle fiamme. Presenti anche i vigili del fuoco con autobotti per il rifornimento dei mezzi. Il vento presente in zona non facilita le operazioni di spegnimento. In corso di valutazione invio di ulteriori mezzi aerei e squadre di terra.

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti Indirizzo email: Ho letto e accetto i termini e le condizioni Lascia questo campo vuoto se sei umano: