Quadro elettrico in fiamme in uno stabile a Firenze

I vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti nella mattinata di domenica 7 settembre a Firenze in via dei Pepi per un incendio di un quadro elettrico che si è sviluppato nel vano scale di un condominio composto da tre piani fuori terra.

Lo spazio delle scale era completamente invaso dai fumi della combustione. Gli occupanti degli appartamenti sono 11 tra cui 3 bambini: le persone sono state soccorse dal personale sanitario intervenuto con diversi equipaggi, sono andate in pronto soccorso per accertamenti.

I vigili del fuoco hanno effettuato lo spegnimento dell’incendio che ha riguardato l’armadio dove sono presenti i contatori e i quadri dell’energia elettrica.

È stato effettuato il controllo anche degli appartamenti che al momento dell’evento erano chiusi per scongiurare la presenza di persone.