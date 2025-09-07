Lavori su A1 e A11, previste chiusure temporanee

Sulla A11 Firenze-Pisa Nord, per consentire lavori dalle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di lunedì 8 alle 6:00 di martedì 9 settembre, sarà chiuso, per chi proviene da Firenze, il tratto compreso tra l'allacciamento A11/stazione Firenze nord e l'allacciamento A1 Milano-Napoli, verso Pisa.
Contestualmente, sarà chiusa l'entrata della barriera di Firenze ovest, verso Pisa.
Di conseguenza si dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A1, verso Firenze nord, per poi uscire e rientrare dalla stessa stazione verso Roma/Pisa.
Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ripristino a seguito di un incidente, dalle 22:00 di lunedì 8 alle 6:00 di martedì 9 settembre, sarà chiusa la stazione di Barberino di Mugello, in uscita per chi proviene da Bologna.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Firenzuola, sulla A1 Direttissima.
