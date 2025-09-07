A Limite si legge nel verde per il 'Silent reading party'

Mercoledì 10 Settembre dalle 21 alle 23 circa, in occasione degli eventi del Settembre Limitese, il primo SILENT READING PARTY organizzato dal gruppo di lettura Un circolo di libri. Con il Patrocinio del Comune di Limite sull'Arno, in collaborazione con la Pro Loco Capraia e Limite.

L'evento si svolgerà nel Giardino della Scuole Medie di Limite, in Via Fratelli Cervi n.38 , o nella palestra della scuola in caso di pioggia.

Ritrovo alle ore 21:00 per trascorrere insieme una serata di lettura silenziosa condivisa.

Ogni partecipante porterà con sé una luce da lettura, un piccolo telo o coperta da stendere a terra o una sedia pieghevole, uno o più libri e per chi lo desidera cena al sacco. L'ingresso è gratuito aperto a tutte e tutti.

"Un circolo di libri" è un piccolo ma testardo progetto culturale autogestito, un gruppo di lettrici e lettori che si riunisce ogni mese alla Casa del Popolo di Limite sull'Arno, in collaborazione con la Biblioteca Pablo Neruda di Capraia e Limite. Il gruppo è nato nel Febbraio 2024, ed è formato da circa trenta partecipanti con età ed abitudini di lettura diverse.

Sui profili social Instagram e Facebook sono disponibili tutte le informazioni per chi volesse prendere parte al Gruppo di lettura .