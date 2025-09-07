Manifestazione pro-Palestina a Firenze, parla un’11enne di Gaza: "Fermate il massacro"

Circa 600 persone hanno partecipato a Firenze al corteo promosso dai Giovani palestinesi e sostenuto da Firenze per la Palestina, sindacati di base e sigle della sinistra radicale, in solidarietà con la popolazione di Gaza. La manifestazione si è conclusa pacificamente sul lungarno Vespucci, nei pressi del consolato Usa, presidiato dalle forze dell’ordine.

Tra gli interventi al microfono, ha commosso e ricevuto applausi quello di Rahaf, 11enne proveniente da Gaza e in Italia per cure mediche. "A Gaza non c’è cibo, non c’è acqua pulita, non c’è acqua da bere. Fermate la guerra ora, fermate il massacro", ha detto la giovane, denunciando la "pulizia etnica portata avanti dall’esercito di occupazione israeliano a Gaza e in Cisgiordania".

Dal palco Edoardo Todaro, di Firenze per la Palestina, ha accusato gli Stati Uniti di sostenere l’"occupazione e il genocidio israeliano" e ha rilanciato la richiesta di rimuovere Marco Carrai, console di Israele, dalla presidenza della Fondazione Meyer. "In questi mesi – ha aggiunto – assistiamo a un rimpallo di responsabilità: anche le recenti dichiarazioni del governatore Giani sembrano solo un modo per prendere tempo".