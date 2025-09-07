Cambi e le altre toscane d'oro: il Mondiale all'Italia fa esultare Montopoli e non solo

Carlotta Cambi fa esultare ancora una volta Montopoli, ma sono tante le toscane del volley a prendersi una meritata vittoria. L'Italia ha vinto in finale il Mondiale di pallavolo 3-2 contro la Turchia al termine di una partita tiratissima, che segue di quasi ventiquattrore un altro 3-2 romanzesco in semifinale al Brasile.

Nella squadra di Velasco sono tante le toscane, a partire da Carlotta Cambi: nata a San Miniato, è montopolese doc e bissa l'oro olimpico col suo primo Mondiale. Ma tra le azzurre tornate sul tetto del mondo dopo ventitré anni c'è anche Sarah Fahr, pure lei oro olimpico, nata in Germania ma cresciuta a Piombino.

Ekaterina Antropova è invece d'adozione di Scandicci, gioca nella Savino del Bene dal 2011 ed è anche lei parte del doppio oro tra Parigi 2024 e Thailandia 2025. Una novità rispetto ai giochi olimpici è Stella Nervini, palleggiatrice a Chieri ma cresciuta a Firenze. C'è tanta Toscana dunque in un successo che fa impazzire l'Italia.