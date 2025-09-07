Palio del Cerro, vince ancora Porta Caracosta

Ancora una volta vince Porta Caracosta. Sabato 6 settembre Cerreto Guidi si è tinta di bianconero per la vittoria della contrada al Palio del Cerro.

E pensare che al primo gioco del lancio della balestra era tutto iniziato bene per Porta al Palagio, arrivata davanti a Pozzuoli, Porta Fiorentina e appunto Caracosta. Al tiro alla fune è iniziata la rimonta con Caracosta e Pozzuoli prime a pari merito. Caracosta e Palagio hanno preso il primo posto ex aequo al tiro con gli anelli, poi alla bigoncia ancora una volta Caracosta si è classificata prima. Il successo dei bianconeri si è confermato ai troppoli e, nonostante il tiro alla fune non favorevole, alla fine a alzare il cencio al cielo è stata Porta Caracosta.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

