Palio del Cerro, vince ancora Porta Caracosta

Attualità Cerreto Guidi
Condividi su:
Leggi su mobile

Ancora una volta vince Porta Caracosta. Sabato 6 settembre Cerreto Guidi si è tinta di bianconero per la vittoria della contrada al Palio del Cerro.

E pensare che al primo gioco del lancio della balestra era tutto iniziato bene per Porta al Palagio, arrivata davanti a Pozzuoli, Porta Fiorentina e appunto Caracosta. Al tiro alla fune è iniziata la rimonta con Caracosta e Pozzuoli prime a pari merito. Caracosta e Palagio hanno preso il primo posto ex aequo al tiro con gli anelli, poi alla bigoncia ancora una volta Caracosta si è classificata prima. Il successo dei bianconeri si è confermato ai troppoli e, nonostante il tiro alla fune non favorevole, alla fine a alzare il cencio al cielo è stata Porta Caracosta.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Notizie correlate

Cerreto Guidi
Attualità
2 Settembre 2025

Al via il 79° Gran Premio Comune di Cerreto Guidi riservato agli juniores nazionali

Organizzato dal G.S. INPA, il GP Comune di Cerreto Guidi è giunto alla 79°edizione. La corsa che da quest’anno è riservata agli juniores nazionali, è tra le più longeve del [...]

Cerreto Guidi
Attualità
1 Settembre 2025

I balestrieri di Cerreto Guidi protagonisti a Mondaino

Si è disputato a Mondaino, in provincia di Rimini, il XXI Campionato Italiano della LITAB per la balestra antica manesca.   La Compagnia di Cerreto Guidi è stata tra le grandi protagoniste della [...]

Cerreto Guidi
Attualità
1 Settembre 2025

Asili nido, al via a Cerreto Guidi l’anno educativo 2025-2026

Partirà martedì 2 settembre il nuovo anno educativo per i nidi d’infanzia del Comune di Cerreto Guidi. La prima giornata avverrà con i bambini che hanno frequentato lo scorso anno [...]



Tutte le notizie di Cerreto Guidi

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina