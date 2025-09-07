Schianto durante lancio alle porte di Roma, muore paracadutista toscano di 49 anni

Cronaca Grosseto
Un grave incidente si è verificato il 6 settembre in un campo di volo in via Prenestina Nuova, a Montecompatri, alle porte di Roma. Un paracadutista esperto, Sandro Bigozzi, 49 anni, originario di Grosseto, ha perso la vita dopo essersi schiantato nella vegetazione vicina alla pista al termine di un lancio da 1.500 metri.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Colonna, i vigili del fuoco di Frascati e il 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La salma è stata trasferita all’Istituto di medicina legale di Tor Vergata, dove sarà effettuata l’autopsia. Restano da chiarire le cause della tragedia: secondo le prime ricostruzioni, sia il paracadute principale sia quello di emergenza risultavano aperti.

Bigozzi, istruttore riconosciuto a livello nazionale, era un volto noto nel paracadutismo sportivo italiano, con migliaia di lanci alle spalle. Attivo con Skydive Maremma Fly a Scarlino, era considerato un punto di riferimento per appassionati e professionisti. Lavorava come rappresentante per una casa farmaceutica e lascia la moglie Ilaria e due bambine piccole.

