Sollicciano, detenuta si toglie la vita nel carcere femminile

Nella giornata di ieri presso il reparto femminile del carcere di Sollicciano un gruppo di detenute ha appiccato un incendio creando non pochi problemi alle altre recluse e al personale di polizia penitenziaria in servizio che prontamente è intervenuto evitando ulteriori problemi.

Ancora è di pochi minuti fa la notizia di un suicidio di una detenuta avvenuto nel reparto femminile dell’istituto fiorentino di Sollicciano. Nelle prime ore di questa mattina una giovane detenuta si è tolta la vita impiccandosi ai pilastrini del balconcino della propria cella. A nulla è servito l’immediato intervento delle poliziotte penitenziarie e degli altri operatori penitenziari che hanno potuto accertare solo l’avvenuto decesso.

A darne comunicazione è Antonio Mautone segretario generale territoriale della UIL-PA Polizia Penitenziaria di Firenze:

"Quello successo in questo fine settimana è un’ennesima triste pagina dell’istituto fiorentino. Sono anni che denunciamo lo stato di totale abbandono dell’istituto sia da un punto strutturale che da un punto di vista assistenziale. E’ necessario intervenire immediatamente su una situazione ignorata da troppo tempo dalle istituzioni che aggrava ancora di più le condizioni di vita dei detenuti e degli stessi operatori che quotidianamente garantiscono l’ordine e la sicurezza all’interno della struttura. Speriamo vivamente che quello successo stamani sia l’ultimo triste evento da registrare nelle struttura fiorentina poichè siamo fortemente convinti che all’interno delle carceri la vita debba essere tutelata e non persa".