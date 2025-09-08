Certaldo, al via la 44esima edizione del Premio Letterario Boccaccio

Manca ormai poco alla 44esima edizione del Premio Letterario Boccaccio di Certaldo, in programma da venerdì 12 settembre, con un intero weekend dedicato a libri, teatro e grandi protagonisti della cultura.

Quest’anno, oltre alla tradizionale cerimonia di premiazione che vedrà protagonisti Melania Mazzucco per la Letteratura, Ezio Mauro per il Giornalismo e Claudio Baglioni per l’Etica della comunicazione, il fine settimana d’apertura offrirà due eventi culturali di rilievo, pensati per appassionare lettori e spettatori.

Il primo appuntamento è fissato per le 17 nella suggestiva Sala del Vicario di Palazzo Pretorio, nel cuore di Certaldo Alto, con la presentazione del nuovo romanzo di Marco Malvaldi, 'Piomba libera tutti'. L’autore, celebre per la serie del BarLume, inaugurerà il weekend letterario con un giallo che intreccia suspense e ironia, restituendo un vivido affresco di comunità. L’indagine sul delitto di Giada Meini, guidata dal vicequestore Alice Martelli, si mescola alle vicende dei protagonisti, tra rancori, amicizie e l’immancabile sagacia dei “vecchietti” del BarLume. Una scrittura brillante che invita il lettore a sedersi ancora una volta al tavolo del celebre caffè immaginario. L’incontro sarà moderato da Lucia Serracca, con letture a cura dell’associazione Teatro Al Verso.

Mariangela D'Abbraccio Marco Malvaldi

La serata proseguirà alle 21 al Teatro Multisala Boccaccio con il reading teatrale 'A Penelope che prende la valigia', tratto dall’omonimo romanzo epistolare di Cristina Manetti. Una madre si rivolge alla figlia dodicenne in una lunga lettera colma di parole-dono, che evocano coraggio, libertà, immaginazione e cambiamento. La potente interpretazione di Mariangela D’Abbraccio, tra le voci più amate del teatro italiano, sarà accompagnata dalle suggestioni sonore del sassofonista Dimitri Espinoza Grechi, trasformando il testo in un’esperienza poetica ed emotiva. Lo spettacolo, adattato per la scena da Francesco Niccolini e prodotto da Mismaonda, è un invito a riflettere sul valore dell’educazione, della parità e della costruzione di una società più giusta.

L’ingresso a entrambi gli eventi è gratuito, con prenotazione consigliata sul sito ufficiale premioletterarioboccaccio.it. Tutto il programma è consultabile sullo stesso portale.

Il Premio Letterario Boccaccio è organizzato dall’Associazione Letteraria Giovanni Boccaccio, con il patrocinio e il contributo del Comune di Certaldo e del Comune di Firenze, insieme a una rete di aziende, enti e privati che sostengono la cultura condivisa.