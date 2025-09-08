A Montespertoli la presentazione del libro d’esordio di Bianca Solari

Venerdì 12 settembre, alle ore 17:00, la Biblioteca Comunale Ernesto Balducci ospiterà la presentazione di Un nullatenente. Tre scissioni, il libro d’esordio della giovane autrice Bianca Solari, classe 2004, edito da Provaci Ancora Bill Editore.

L’iniziativa, promossa dalla Rete Antifascista di Montespertoli, offrirà alla cittadinanza l’occasione di confrontarsi con tre racconti che affrontano l’alienazione contemporanea attraverso figure emblematiche: un giovane impiegato travolto dalla promozione, un professore accusato di assenteismo e un agente di commercio schiacciato dalle aspettative familiari. Storie che indagano lo smarrimento, l’identità in crisi e le difficoltà comunicative in una società che lascia poco spazio all’introspezione e alla fragilità.

La presentazione sarà anche un momento di riflessione sul disagio delle nuove generazioni, con alcune domande al centro del dibattito: Perché tanti giovani oggi si sentono fuori posto e non rappresentati? Dove si è spezzato il legame tra crescita, comunità e appartenenza? Come trasformare il disagio in percorsi di cura e riscoperta di sé?

A dialogare con l’autrice sarà la psicologa clinica e psicoterapeuta Cinzia Farina. L’incontro, a ingresso libero, si concluderà con un momento conviviale aperto a tutti.