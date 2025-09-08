A San Gimignano l’esposizione di ‘Coperte per senza dimora’

Fili di lana e solidarietà. È questo il filo conduttore del progetto "Coperte per senza dimora" realizzato da Sheep Italia in collaborazione con il gruppo di volontarie ‘Chiacchiere e Maglia’ del Comune di San Gimignano per realizzare coperte da donare alle persone che vivono per strada durante l’inverno. Da domani, martedì 9 settembre fino a giovedì 11 settembre, dalle ore 9 alle ore 20, presso la Sala Cancelleria in Via San Matteo, a San Gimignano, saranno esposti i manufatti artigianali realizzati dalle volontarie del Centro Polifunzionale per la Terza età ‘Il Bagolaro’ di Badia a Elmi e sarà possibile visitare la mostra fotografica ‘Dove batte il freddo’ di Valerio Pagni.

Chiacchiere e maglia di San Gimignano. Il progetto nasce dal forte bisogno di condivisione dopo gli anni del Covid e grazie, alla riapertura del Centro Il Bagolaro dal 2021 ogni giorno Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa e le associazioni del territorio propongono attività, corsi e seminari. Il gruppo ‘Chiacchiere e maglia’ riunisce diverse decine di volontarie con la passione della maglia e con la volontà di realizzare prodotti per iniziative di beneficenza, come le Pigotte UNICEF o le coperte per "Sheep Italia".

Fonte: Ufficio stampa

