Aggredisce carabinieri e tenta di danneggiare auto di servizio, arrestata 20enne

Una 20enne è stata arrestata dai Carabinieri della Compagnia di Livorno con le accuse di resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, lesioni personali, rifiuto di fornire le proprie generalità e tentato danneggiamento di mezzo militare.

L’episodio è avvenuto in piazza Garibaldi, durante un servizio di controllo del territorio. La giovane, trovata in apparente stato di incoscienza su un gioco per bambini, si è improvvisamente risvegliata rifiutando di collaborare e assumendo un atteggiamento aggressivo. Nonostante i tentativi di dialogo, ha colpito uno dei militari e ha cercato di danneggiare l’auto di servizio a calci, davanti a numerosi cittadini presenti.

Vista la situazione, i carabinieri hanno proceduto all’arresto in flagranza e, considerato lo stato di agitazione, la ragazza è stata accompagnata al Pronto Soccorso dell’ospedale di Livorno. Nell’udienza di questa mattina, l’Autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto.